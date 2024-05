„Sehe es mittlerweile als zusätzliche Motivation“

Am 20. November steht die Montafonerin erstmals wieder auf Skiern, nur einen Monat später belegt sie bei ihrem Renncomeback Rang fünf bei einem FIS-Riesentorlauf im steirischen St. Lambrecht. Am 12. März gewinnt Salzgeber dann am Holmenkollen (Nor) einen FIS-RTL, holt sich mit 24,80 Zählern ihre besten FIS-Punkte und jubelt: „Ich bin unheimlich glücklich, dass ich nicht aufgegeben habe und jetzt wieder da bin.“