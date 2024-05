Herzstillstand! Olympiasieger stirbt mit 43 Jahren

„Gedanken und Gebete sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie!“

„Wir betrauern das Ableben unseres früheren Third-Baseman Sean Burroughs! Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie“, kondolierte der Klub via Twitter.com. Später spielte der nun allzu früh Verstorbene in der MLB auch noch für die Tampa Bay Rays, die Arizona Diamondbacks und die Minnesota Twins.