Europaweit gesuchter Millionenbetrüger verhaftet

Bislang 37 Fälle

Fünf veruntreute Autos stellte die Polizei im Ausland sicher, unter anderem in Rosenheim in Bayern und in Moskau, Russland. Der bisherigen Bilanz zufolge soll das Täterduo 37 Pkw abgezweigt und verkauft haben. „Wir gehen von weiteren Delikten aus. Immer wieder melden sich neue Opfer“, heißt es von den Ermittlern. Nach dem Komplizen wird noch gefahndet.