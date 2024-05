Kotz-Emojis: Bürgermeister klagt eigene Bürger

Die Vorwürfe gegen Grün-Spitzenkandidatin Lena Schilling zeigen einmal mehr, dass Politiker in jedem Fall eine dicke Haut brauchen. Doch wo ist die Grenze? Was müssen sich Politiker gefallen lassen? Ein Kärntner Bürgermeister will sich jedenfalls nicht beleidigen lassen – und zieht sogar vor das Strafgericht.