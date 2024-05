Für 13 Jahre muss Messerstecher in Haft

Der bislang Unbescholtene hatte am 23. September vergangenen Jahres in der Feldkircher Innenstadt einen Gleichaltrigen mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Das Opfer erlitt mehrere Messerstiche in den Oberkörper sowie Schnittverletzungen an Kopf, Gesicht und Armen und musste im Spital notoperiert werden.