Buntes Treiben mit Heidi, Wickie und Co.

Angekommen beim Südpark in Klagenfurt und man merkt sofort: Heute ist was los! Alle Parkplätze sind besetzt und bereits beim Eingang stehen viele Menschen, groß und klein. Ein paar Schritte in den ersten Stock und schon steht man vor der Bühne und dem roten Teppich, auf denen die Maskottchen posen und für Fotos zur Verfügung stehen.