Brüssel einigt sich auf neues EU-Budget für 2024

In dem Vorschlag der EU-Kommission waren 189,3 Milliarden Euro an Verpflichtungen und 143,1 Milliarden Euro an Zahlungen vorgesehen. Die Brüsseler Behörde lag mit diesen Zahlen zwischen den Vorstellungen des Parlamentes und jenen des Rates, der Institution der EU-Staaten. Der Rat forderte 187 Milliarden Euro an Verpflichtungen und 141 Milliarden Euro an Zahlungen.