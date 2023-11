Kritik an Leitspital: „Bauchfleck der Regierung!“

Wie berichtet, gibt es in Stainach-Pürgg offenbar massive Probleme mit der Wasserversorgung für das geplante Leitspital. Die Bürgerinitiative „Biss“ ortet ernste Versorgungsprobleme und befürchtet, dass für ein so großes Haus zu wenig Trinkwasser vorhanden sei. Nun ringt man um eine Lösung, versucht über die örtliche Waldgenossenschaft an eine neue Quelle zu kommen.