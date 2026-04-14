So will Weiz sein Budget weiterhin im Griff haben

„Ihre Sorgen hätten wir gern.“ Diesen bekannten Werbespruch könnte so manchem Bürgermeister in den Sinn kommen, wenn er nach Weiz blickt. Die Bezirkshauptstadt steht finanziell nach wie vor sehr solide da, während viele andere Kommunen in budgetären Nöten sind. Und dennoch trifft die allgemeine Entwicklung auch Weiz: Die Einnahmen stagnieren, die Ausgaben, etwa im Sozialbereich, steigen stark. Der Spielraum für Investitionen verringert sich.