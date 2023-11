Das „Model“ darf jetzt vier lange Jahre nachdenken

Die Masche ist oft dieselbe. Hier hieß es, dass „Daniel Piozo“ Geld für eine Wohnung und Betriebskosten brauche, sonst müsse er in eine Wohngemeinschaft ziehen. Das Opfer zahlte an die beiden Angeklagten, diese gaben vor, das Geld natürlich an „Piozo“ weitergegeben zu haben. Wenn „Piozo“ höchstpersönlich bei der Burgenländerin anrief und sein Leid klagte, war freilich der Strippenzieher dran.