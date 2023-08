Falsche Soldatin zockte Grazer auf WhatsApp ab

Die Masche ist nicht neu, aber offenbar noch immer erfolgreich: Ein 85-jähriger Grazer tappte einer sogenannten Love-Scam-Betrügerin in die Falle, nachdem er bereits mehrere Jahre mit der vermeintlichen dänischen Soldatin über Whatsapp in Kontakt war. Die Dänin, die sich laut ihrer Nachrichten einem Militärlager in Bagdad aufhielt, versprach dem Mann in den vergangenen Wochen ein Paket mit mehreren hunderttausend Euro an seine Grazer Wohnadresse zu senden. Dieses Paket sei aber laut der Soldatin bei einer Behörde in Istanbul „hängengeblieben“, weswegen das spätere Opfer Zahlungen tätigen musste.