Was kostet Schule für Eltern in Oberösterreich?

Schulkostenzuschuss gewinnen

Die erste Runde der Befragung läuft noch bis 13.11., zwei weitere Runden folgen nach Ostern und zum Schulschluss. In nur wenigen Minuten können Eltern mitteilen, wie sie mit den anfallenden Schulkosten und der Teuerung umgehen. Die Teilnehmer haben in jeder Befragungsrunde die Chance, bei einem Gewinnspiel mitzumachen. Diesmal werden 10x100 Euro Schulkostenzuschuss verlost. Wer an allen drei Befragungsrunden teilnimmt, kommt in den Lostopf für einen der drei Hauptpreise im Wert von jeweils rund 1.000 Euro.