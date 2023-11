Streit um Betreuungsgeld für Kindergartenkinder

Umstrittene Siedlung „Wiesen Nord“

Das Pikante: Jene 26 Wiesener Kinder, welche in Bad Sauerbrunn den Kindergarten und die Krippe besuchen, stammen aus „Wiesen Nord“. Diese Siedlung grenzt unmittelbar an den Kurort an und steht deswegen im Mittelpunkt des Hotterstreits zwischen den beiden Gemeinden - die „Krone“ berichtete. „Die Nichtzahlung der Kindergartenbeiträge erweckt doch den Eindruck, dass ,Wiesen Nord’ nicht wirklich ein Teil der Gemeinde Wiesen ist“, stichelt nun Hutter.