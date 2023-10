Herbsterwärmende Klänge in den Kammerlichtspielen

Einen Hauch von Vergangenheit bekommen die Kammerlichtspiele als ehemaliges Kino am 2. November (19 Uhr), wenn die Doku „Mutterland“ filmisch den Minangkabau in Indonesien als weltweit größter matriarchaler Gesellschaft nachspürt. Mit abgestimmten Bläsersätzen und engagierten politischen Inhalten führt das Ensemble „Kuhle Wampe“ am 3. 11. wieder in musikalische Sphären, die Tonč Feinig mit der Band „Home Run“ am 4. 11. jazzig weiterführt.