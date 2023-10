Matthew Perrys Lebensstil: „Niemand überlebt das“

Über zehn Jahre lang flimmerten insgesamt zehn Staffeln der Kultserie „Friends“ über die heimischen TV-Geräte. Matthew Perry durchlebte schon während den Dreharbeiten ein ständiges Auf und Ab. Wie er später in seinen Memoiren „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing“ bestätigen sollte, hatte der Amerikaner schon damals mit schweren Alkoholproblemen zu kämpfen. An manchen Drehtagen nahm er zudem bis zu 50 Tabletten ein.