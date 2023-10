Stolz auf Österreich? „Wird immer schwieriger“

So ganz sicher, waren sich die Befragten bei der Umfrage in Wien derzeit nicht, ob sie wirklich stolz auf ihr Land sein können. Viele Passante winkten ab. Der Tenor: „Dazu sage ich lieber nichts.“. „Man kann schon stolz sein, aber es wird immer schwieriger“, erklärt ein Herr. „Vom Krieg in der Ukraine hört man jetzt nichts mehr, weil das in Israel jetzt passiert ist. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.“