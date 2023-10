Oberösterreicher sind keine Energiespar-Muffel

Die Lage ist ernst“, warnte der zuständige Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) vor etwa einem Jahr. Der erste Winter nach Kriegsbeginn in der Ukraine stand vor der Tür, und es war zu befürchten, dass wegen ausbleibender Gaslieferungen aus Russland auch in OÖ Wohnungen kalt bleiben und Betriebe still stehen.