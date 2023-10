Mit der Leidenschaft für Ziervögel zum Erfolg

Einziger Verein in Kärnten

Die Vogelfreunde Dreiländereck-Arnoldstein mit eigenem Vereinshaus haben 35 Mitglieder und sind nunmehr der einzige Verein in Kärnten. „Früher hatten wir eigene Landesmeisterschaften, das gibt es jetzt nicht mehr“, bedauert der Vogelzüchter. Vor kurzem waren Vater und Sohn bei der Vogel-WM in Neapel sehr erfolgreich. Michael holte mit der Kreuzung Stieglitz-Birkenzeisig seine erste Goldmedaille und Emmerich mit der Kreuzung Stieglitz-Kapuzenzeisig nach fünfmal Gold diesmal seine zehnte Silbermedaille. An dieser Vogel-WM nahmen 26 Nationen teil. Ende Oktober geht es zur Vogel-Schau nach Tirol, im November nach Italien.