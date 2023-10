2,5 Hektar pro Tag sind „weltfremdes Flächenlimit“

Maximal 2,5 Hektar Bodenverbrauch je Tag sollen in Österreich künftig erlaubt sein, hat das Klimaministerium in die eigentlich schon fertige Bodenstrategie des Bundes hineinreklamiert - worauf die Strategie geplatzt ist. Was heißt das jetzt für Oberösterreich und wäre so ein Flächenlimit hierorts überhaupt umsetzbar?