Feuerwehr und Polizei retten ausgebüxte Schafe

„Die drei Schafe waren bereits am Nachmittag beim Verladen ausgebüxt und in einem Wald verschwunden“, berichtet Feuerwehrkommandant Edi Lastin von der FF St. Ruprecht/Villach. Die Schafe sollten in ihren Heimatstall gebracht werden. Am Abend entdeckten dann Spaziergänger die verschwundenen Tiere auf einer Wiese im Bereich der Töbringer Straße und alarmierten die Einsatzkräfte. Die schweißtreibende Jagd begann kurz vor 19 Uhr und dauerte bis 21 Uhr.