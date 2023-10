Eklat im „Sommerhaus“: RTL schmeißt Paare raus

Im „Sommerhaus der Stars“ leben mehrere Promi- und Halb-Promi-Paare in einem abgewrackten Landhaus in Bocholt in Nordrhein-Westfalen zusammen und müssen in Spielen gegeneinander antreten. Nach und nach werden Paare rausgewählt. Das Siegerpaar erhält 50.000 Euro. Es ist die achte Staffel.