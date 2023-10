„Lokalverbot“ für Wirtin im eigenen Pub

Gemeinde verweist an Baufirma

Ausgestellt wurde die Verordnung über die Verkehrsbeschränkung, die auch die Aufstellung des Zauns vorsah, von der Stadtgemeinde. Dort verweist man darauf, dass der Antragssteller - die Baufirma - für die Richtigkeit der Aufstellung der Verkehrszeichen verantwortlich sei, die Verordnung keine Sperre des Gehsteiges vorsieht und es zu Kommunikationsdefiziten gekommen sei, die man bedauere. Die zuständige Baufirma war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. „Es ist wieder ein Sammelsurium an Nicht-Kommunikation, welche sich durch das ganze Projekt zieht. Fremden Besitz abzusperren, ohne mit den Eigentümern zu sprechen und keine Rücksicht zu nehmen, ist zum Schämen. Es geht hier um eine Existenz, die man in Gefahr bringt“, ist Weyse erbost.