Erster Job für neuen Bürgermeister: Kassasturz

Alles andere als gewöhnlich läuft in Innsbruck derzeit die Budgeterstellung für 2024 und der Rechnungsabschluss 2022. Wie das Kontrollamt aufgedeckt hat, ist letzterer mangelhaft: Vermögenswerte in zweistelliger Millionenhöhe und der Dienstpostenplan sind nicht korrekt dargestellt. Doch die Mängel sind offenbar rascher zu beheben als gedacht, der Termin für den Sondergemeinderat am 25. Oktober hält somit.