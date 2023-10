„Bodenrettung“ soll sich in Oberösterreich lohnen

Durchschnittlich 2,3 Hektar Boden wurden in Oberösterreich in den Jahren 2019 bis 2021 verbraucht, also in irgendeiner Form verbaut und teils versiegelt – pro Tag! 2022 sollen es laut WWF-Bodenreport sogar 4,25 Hektar pro Tag gewesen sein. Diesen Bodenverbrauch kritisiert Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) sowieso permanent, etwa am Beispiel des Betriebsbaugebietes Ehrenfeld in Ohlsdorf, wo 19 Hektar Schotterwüste entstanden. Hauptzuständig ist auf Landesebene für die überörtliche Raumordnung allerdings Landesrat Markus Achleitner (ÖVP), der zugleich auch Wirtschaftsreferent ist.