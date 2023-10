Menschen sollen bis 15 Uhr den Norden verlassen

Menschen landen in Sackgasse

Aufgrund des Mangels an Treibstoff, Strom und schlechten Internetverbindungen haben die Menschen im Gazastreifen kaum Zugang zu den sozialen Medien. Selbst jene, die sich nach Süden aufmachen, landen in einer Sackgasse. Alle Grenzübergänge sind geschlossen, Notunterkünfte sind zudem rar und Schutzräume so gut wie nicht vorhanden.