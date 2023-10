FPÖ gibt Gas: Tempo 150 auf Autobahnen gefordert

Brumm, brumm: „Freie Fahrt für die Bürger“ fordern die Freiheitlichen in einem neuen Maßnahmenpaket, das für jeden Grünen und Klimaschützer wohl ein Albtraum ist: Nicht nur sollen Klimakleber künftig in Haft wandern, auch das Tempolimit auf den höherrangigen Straßen soll angehoben werden. 150 Stundenkilometer auf geeigneten Autobahnabschnitten und 120 km/h auf den Schnellstraßen will FPÖ-Chef Alexander Petschnig.