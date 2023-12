27 Arten der Liebe: Wie lieben Sie am liebsten?

„Ich liebe dich“ - dieser Satz ist für viele das höchste der Gefühle. Bis es zu dieser Aussage kommt, passiert in unserem Körper einiges an biochemischen und elektrischen Ereignissen. So wird etwa je nach Phase der Beziehung u.a. vermehrt das Kuschelhormon Oxytocin ausgeschüttet. Resultat: Atmung und Herzfrequenz verlangsamen sich, Anspannungen lassen nach, wir fühlen uns geborgen.