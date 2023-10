U2 singen „Pride“ für Opfer des Festival-Massakers

U2 hat bei einem Konzert den Opfern des Massakers auf dem israelischen Musikfestival in der Negev-Wüste den Song „Pride (In the Name of Love)“ gewidmet. Sichtlich um Fassung ringend erinnerte Bono (63) „an diese wunderschönen jungen Leute auf dem Musikfestival“ und bat das Publikum darum, mitzusingen.