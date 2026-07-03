Ex-Rapid-Coach Canadi hat Job in Katar!

Damir Canadi, der in seiner Trainer-Karriere u.a. beim SCR Altach (zweimal) und bei Rapid (für 17 Spiele) engagiert gewesen ist, hat einen neuen Job!
Der 56-jährige Wiener übernimmt das Amt beim Erstligisten Umm Salal FC.
„Ich glaube wirklich an dieses Projekt und bin stolz, Headcoach dieses Klubs mit Herz, Geschichte und Ambitionen zu werden“, meinte Canadi in einem Statement.
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