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Nagelsmann-Nachfolge

Klopp will DFB-Teamchef werden: „Ich bin bereit!“

Fußball International
04.07.2026 00:11
Jürgen Klopp
Jürgen Klopp(Bild: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jürgen Klopp hat Gespräche mit dem Deutschen Fußball-Bund über das Bundestrainer-Amt bestätigt! „Ich bin mittlerweile mehr als aufgetankt, also ich bin bereit“, sagte Klopp ...

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Ergänzend fügte er bei MagentaTV allerdings noch hinzu, dass noch Dinge mit seinem jetzigen Arbeitgeber Red Bull geklärt werden müssten. Julian

Jürgen Klopp
Jürgen Klopp(Bild: Andreas Tröster)

Nagelsmann war wenige Tage nach dem Scheitern im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay als Teamchef der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten.

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„Bereitschaft zur Übernahme des Postens signalisiert“
„Hinsichtlich der Neubesetzung des Trainerpostens wird die DFB-Spitze nunmehr das Gespräch mit Jürgen Klopp suchen. Er hat bereits seine grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme des Postens signalisiert“, hieß es Freitag tagsüber in einer DFB-Mitteilung.

Jürgen Klopp
Jürgen Klopp(Bild: AFP/ALEXANDER HASSENSTEIN)

Der 59-jährige Klopp ist seit Jänner 2025 als Head of Global Soccer für die Red Bull GmbH tätig. Davor war Klopp als Trainer sehr erfolgreich bei Borussia Dortmund und beim FC Liverpool.

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