Klopp will DFB-Teamchef werden: „Ich bin bereit!“

„Bereitschaft zur Übernahme des Postens signalisiert“

„Hinsichtlich der Neubesetzung des Trainerpostens wird die DFB-Spitze nunmehr das Gespräch mit Jürgen Klopp suchen. Er hat bereits seine grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme des Postens signalisiert“, hieß es Freitag tagsüber in einer DFB-Mitteilung.