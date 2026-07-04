Klopp will DFB-Teamchef werden: „Ich bin bereit!“

Jürgen Klopp hat Gespräche mit dem Deutschen Fußball-Bund über das Bundestrainer-Amt bestätigt! „Ich bin mittlerweile mehr als aufgetankt, also ich bin bereit“, sagte Klopp ...
Ergänzend fügte er bei MagentaTV allerdings noch hinzu, dass noch Dinge mit seinem jetzigen Arbeitgeber Red Bull geklärt werden müssten. Julian
Nagelsmann war wenige Tage nach dem Scheitern im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay als Teamchef der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten.
„Bereitschaft zur Übernahme des Postens signalisiert“
„Hinsichtlich der Neubesetzung des Trainerpostens wird die DFB-Spitze nunmehr das Gespräch mit Jürgen Klopp suchen. Er hat bereits seine grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme des Postens signalisiert“, hieß es Freitag tagsüber in einer DFB-Mitteilung.
Der 59-jährige Klopp ist seit Jänner 2025 als Head of Global Soccer für die Red Bull GmbH tätig. Davor war Klopp als Trainer sehr erfolgreich bei Borussia Dortmund und beim FC Liverpool.
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