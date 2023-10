Günstiger Strom für Bürger aus dem Sonnenpark

Basis für die Versorgung ist der neue Photovoltaik-Park. Von dort werden all jene Bürger in Schattendorf beliefert, die Mitglied der erneuerbaren Energiegemeinschaft sind. Eine österreichweite Premiere ist, dass es für alle Bewohner der Gemeinde möglich ist. „Damit haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass Bürger Strom zum Fixpreis von 11,7 Cent netto pro Kilowattstunde aus dem Sonnenpark in Schattendorf beziehen können“, erklären Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Bürgermeister Thomas Hoffmann und Burgenland Energie Vorstandsvorsitzender Stephan Sharma. Man mache die Gemeinde energieunabhängiger und damit die Menschen marktpreisunabhängiger. Ein Vorteil sei auch, dass ein geringeres Netzentgelt und keine Steuern und Abgaben anfallen würden. „Damit kann der sehr günstige Strompreis am Markt auf Dauer – konkret auf 20 Jahre – fixiert werden“, heißt es.