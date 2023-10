Vivo V29 im Test: Ein Ring, sie zu knipsen

Aus der Masse der Smartphones herauszustechen, fällt bekanntermaßen schwer. Der chinesische Hersteller Vivo versucht es bei seinem seit Kurzem in Österreich erhältlichen V29 mit einer Besonderheit: dem „Aura Light“. Was es damit auf sich hat und was das vom Hersteller als „Mittelklasse-Allrounder“ titulierte Gerät sonst noch zu bieten, lesen Sie in unserem Testbericht.