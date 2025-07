Honor 400 Pro im Test: Oberklasse zum Sparpreis?

Obere Mittel- oder untere Oberklasse? Das Smartphone „400 Pro“ des chinesischen Herstellers Honor will sich nicht so recht einordnen lassen. Beim Preis bleibt dieser aber eindeutig, nämlich weit unterhalb der 1000-Euro-Marke. Was man dafür – nebst zahlreichen KI-Spielereien – geboten bekommt, erfahren Sie in unserem Test.