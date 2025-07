Tödliche Seuche steht vor den Toren Österreichs

„So nah war die Lumpy Skin Disease noch nie vor den Toren Österreichs“, warnt Florian Fellinger vom Gesundheitsministerium in einer Online-Veranstaltung. Die Seuche sei wohl aus Afrika nach Sardinien und von dort in die Lombardei bis auf 180 Kilometer an Österreichs Grenze gekommen. „Dies war für uns ein riesengroßes Alarmsignal, wir haben sofort mit Maßnahmen zur Vorbereitung in Österreich begonnen", sagte er.