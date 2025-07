Kader viel zu klein: Nichts hat sich geändert!

Auf dem Hotel-Speiseplan trotz des aus England mitgenommenen Klub-Kochs auch Kalbs-Wiener und demnächst sogar Grammel- und Selchfleischknödel. Am Zaun zum Trainingsplatz nicht nur einige Esel, sondern unter anderen Kiebitzen auch der nach der 2:3-Cupblamage in Voitsberg noch immer sichtlich angespeiste Austria-Sportvorstand Jürgen Werner mit Neo-„Veilchen“-Scout Christian Ramsebner. Und vor ihnen allen am Teppich von einem Rasen die FA-Sieger