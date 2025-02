In diesen Städten kommen Singles auf ihre Kosten

Der Valentinstag naht in schnellen Schritten. Der Tag der Verliebten wird für so manch unfreiwilligen Single zur Tortur. Der perfekte Anlass also, dem grauen Alltag für ein verlängertes Wochenende zu entfliehen und eine neue europäische Destination zu besichtigen. Wäre es da nicht optimal, nicht nur die schönsten Sehenswürdigkeiten, sondern auch neue Menschen kennenzulernen und vielleicht sogar die große Liebe zu finden? Denn was gibt es Schöneres, als die pulsierende Energie einer aufregenden Stadt gemeinsam mit einer prickelnden, neuen Bekanntschaft zu erleben, vielleicht sogar vor historisch-romantischer Kulisse?