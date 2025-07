Plötzlich waren im Titelrennen sechs Punkte weg

Eigentlich wird das siebente Jahr ja oft als verflixt bezeichnet. Nicht so bei St. Paul – denn ausgerechnet im siebenten Anlauf in der 2. Klasse D klappte es für St. Paul mit dem Meistertitel. Der dazu noch in überlegener Manier eingefahren wurde. Mit sieben Punkten Vorsprung auf SG Keutschach/Köttmannsdorf.