Die Gäste lassen sich ihre Wiesn etwas kosten

Ein Backhendl mit Kartoffelsalat für 18,90 Euro, ein großes Bier für 5,50 Euro - bei diesen Preisen könnte einem fast der Spaß am Ausflug vergehen. Aber die Gäste am St. Veiter Wiesenmarkt lassen sich „ihre“ Wiesen gerne etwas kosten. „Die Leute wissen, dass die Preise überall steigen und haben daher auch Verständnis“, meint Sandro Dobesch von der Dobesch-Eventhalle. „Wir bieten den Gästen auch Top-Qualität und Livemusik. Am Abend räumen wir die meisten Tische zur Seite - dann ist die Halle ein Tanzstadel für über 1000 Leute.“