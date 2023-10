Sehr Nobel | Gar nicht nobel

Sehr Nobel! Redaktionskonferenz am Dienstag Vormittag: Wie werden wir mit dem Physik-Nobelpreis umgehen - Verkündung gegen Mittag? Naja, ein Österreicher wie im Vorjahr wird es wohl nicht sein, ist einhellige Meinung. Was für eine Täuschung: Wenig später wird bekannt, dass nach Anton Zeilinger im Vorjahr neuerlich ein Österreicher diese wichtigste Auszeichnung bekommt. Ferencz Krausz, ungarisch-österreichischer Wissenschafter, der in München lehrt, wird gemeinsam mit den beiden Franzosen Pierre Agostini und Anne L’Huillier mit dem diesjährigen Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Der 61-Jährige gilt als Pionier auf dem Gebiet der Attosekundenphysik, die grundlegenden Arbeiten, die zur begehrten Auszeichnung geführt haben, hat der Physiker an der Technischen Universität Wien durchgeführt. Bei der Forschung von Krausz handelt es sich darum, die schnellsten Vorgänge, die es in der Natur außerhalb des Atomkerns gibt, nämlich die Bewegung der Elektronen, in Echtzeit zu verfolgen. Erkenntnisse in diesem Bereich sind für die Medizin wichtig - zum Beispiel bei der Krebsfrüherkennung. So freuen wir uns über diese positive Überraschung und titeln in unserer heutigen Ausgabe großflächig: „Wir bleiben NOBEL!“ Zweiter Nobelpreis in zwei Jahren - sehr nobel. Oder besser: Sehr Nobel!