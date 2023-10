Wie soll Türkis-Grün SO weitergehen?

So geht es also in der Koalition zu

Die angeblich fehlgeleitete E-Mail offenbart nämlich, wie es innerhalb dieser Koalition zugeht. Offenbar planten die Türkisen laut beigefügtem Entwurf einen Untersuchungsausschuss - unter anderem gegen die Grünen! Der Verdacht: Es soll mehrere „nicht transparente Vorgänge“ gegeben haben, was Werbemaßnahmen betreffe. Nicht nur die Agentur von Lothar Lockl, der den Grünen nahesteht, soll durchleuchtet werden, sondern auch die umstrittene „Klima-Tattoo“-Aktion von Umweltministerin Leonore Gewessler.