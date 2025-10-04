Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Laut Medien:

Verhandler von Hamas und Israel reisen nach Kairo

Außenpolitik
04.10.2025 19:29
Unbestätigten Berichten von Beobachtern zufolge wurde Israels Armee am Samstag angewiesen, ihren ...
Unbestätigten Berichten von Beobachtern zufolge wurde Israels Armee am Samstag angewiesen, ihren Angriff auf Gaza-Stadt auszusetzen.(Bild: AP/Jack Guez)

Die islamistische Hamas und Israel beginnen Medien zufolge am Sonntag in Kairo indirekte Gespräche über eine Freilassung der Geiseln im Gazastreifen und andere strittige Fragen. 

0 Kommentare

So hatte die Hamas am Freitagabend zwar Teile von Donald Trumps Friedensplan akzeptiert, sich aber nicht zu der Forderung nach ihrer Entwaffnung geäußert. Dies ist nach Informationen aus Hamas-Quellen eine kaum zu erfüllende Forderung. Der US-Staatschef hatte nach der Teilzustimmung der Hamas zu seinem Friedensplan Israel aufgerufen, die Bombardierungen im Gazastreifen sofort einzustellen, um die Freilassung der Geiseln zu ermöglichen. Unbestätigten Berichten von Beobachtern zufolge wurde Israels Armee am Samstag angewiesen, ihren Angriff auf Gaza-Stadt auszusetzen.

Trump forderte seinerseits die radikal-islamische Hamas zu einer raschen Umsetzung seines Plans für ein Ende des Gaza-Krieges auf. Andernfalls sei „alles hinfällig“, schrieb der US-Präsident am Samstag auf seiner Online-Plattform Truth Social. Er werde keine Verzögerung dulden und nicht akzeptieren, dass vom Gazastreifen wieder eine Bedrohung ausgehe. „Lasst uns das schnell erledigen, SCHNELL“, hieß es in dem Beitrag weiter.

Trumps Schwiegersohn ebenfalls involviert
Zudem hieß es aus Washington, Trump werde seinen Schwiegersohn Jared Kushner und den Nahost-Sondergesandten Steve Witkoff zu Gesprächen über den US-Friedensplan nach Ägypten schicken. Kushner und Witkoff sollen letzte Details für die von der Hamas in Aussicht gestellte Freilassung der Geiseln klären sowie grundsätzlich Gespräche über Trumps Gaza-Friedensplan führen.

Lesen Sie auch:
Blick über die israelische Grenze in den Gazastreifen
Kämpfe dauern an
Erstmals echte Chance für Ende des Gaza-Krieges
04.10.2025
„Mutiger Anführer“
Israel lud britischen Rechtsextremen ein
04.10.2025
Nahost-Krieg
Nach Trump-Ultimatum: Hamas will „alles klären“
04.10.2025

Trumps Schwiegersohn Kushner – der Ehemann der Präsidententochter Ivanka – war an der Ausarbeitung des Friedensplans beteiligt. Der 44-Jährige war bereits in Trumps erster Amtszeit als Sonderberater des Präsidenten insbesondere für den Nahost-Konflikt zuständig.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nach der Sichtung von Drohnen ist der Betrieb des Flughafens in München vorübergehend lahmgelegt ...
Flughafen lahmgelegt
Was wir über die Drohnen in München wissen
Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Sport-Mix
Nach erfolgreicher WM warten nun die Flitterwochen
205.830 mal gelesen
Nach der Hochzeit und erfolgreicher Para-Schwimm-WM in Singapur geht es für Andreas Ernhofer und ...
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
204.499 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
184.977 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1127 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
868 mal kommentiert
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
859 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Mehr Außenpolitik
Laut Medien:
Verhandler von Hamas und Israel reisen nach Kairo
„Mutiger Anführer“
Israel lud britischen Rechtsextremen ein
Krone Plus Logo
Das große Interview
Machen Sie nun der SPÖ Konkurrenz, Herr Dornauer?
Comeback für Babis?
Rechtspopulisten gewinnen klar bei Tschechien-Wahl
„Beschwerliche Haft“
Dutzende Gaza-Aktivisten aus Israel abgeschoben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf