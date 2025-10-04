Verhandler von Hamas und Israel reisen nach Kairo

So hatte die Hamas am Freitagabend zwar Teile von Donald Trumps Friedensplan akzeptiert, sich aber nicht zu der Forderung nach ihrer Entwaffnung geäußert. Dies ist nach Informationen aus Hamas-Quellen eine kaum zu erfüllende Forderung. Der US-Staatschef hatte nach der Teilzustimmung der Hamas zu seinem Friedensplan Israel aufgerufen, die Bombardierungen im Gazastreifen sofort einzustellen, um die Freilassung der Geiseln zu ermöglichen. Unbestätigten Berichten von Beobachtern zufolge wurde Israels Armee am Samstag angewiesen, ihren Angriff auf Gaza-Stadt auszusetzen.