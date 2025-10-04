Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Qualifying-Krach

„Das macht man nicht!“ Verstappen sauer auf Norris

Formel 1
04.10.2025 19:58
Max Verstappen ist sauer auf Lando Norris.
Max Verstappen ist sauer auf Lando Norris.(Bild: AP/Darko Bandic)

Dicke Luft im F1-Zirkus! Red Bull und Weltmeister Max Verstappen sind sauer auf McLaren-Pilot Lando Norris. Grund: Dessen unsportliches Verhalten beim Qualifying zum Grand Prix von Singapur.

0 Kommentare

Der Vorwurf von Red Bull: Norris habe Verstappen in den letzten Kurven im Weg gestanden, so die Pole Position des Niederländers verhindert.

 „Richtig blockiert“
„Die Aktion von Lando Norris ist unverständlich. Er hat Max da in den letzten zwei Kurven richtig blockiert“, ärgerte sich Motorsportberater Helmut Marko im Interview mit Sky und betonte: „Wir waren schon 1,5 Zehntel gegenüber unserer Vorrunde schneller. Laut unseren Berechnungen wäre es also ganz knapp geworden. Und für Norris ging es um nichts, also ist mir das unverständlich!“

(Bild: Pail Sepp)

Norris habe zwar keine Regel gebrochen, sich aber trotzdem nicht ganz fair verhalten, meinte Verstappen. „Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber es erschien mir unnötig, so langsam in die Boxengasse zu fahren. Diese Autos reagieren so empfindlich auf Turbulenzen und ‘dirty Air‘, dass man das im Qualifying wirklich vermeiden möchte. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass man so etwas einfach nicht macht!“

Lesen Sie auch:
George Russell
Überraschung in Quali
Russell rast zur Pole für den GP von Singapur
04.10.2025
Vor Singapur-GP
FIA disqualifiziert F1-Team wegen Heckflügel-DRS
04.10.2025

Marko: „Ich hoffe, dass er nicht in den Spiegel geschaut hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Absicht war!“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Max VerstappenLando NorrisHelmut Marko
Singapur
McLarenSky
Red Bull
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Sport-Mix
Nach erfolgreicher WM warten nun die Flitterwochen
207.181 mal gelesen
Nach der Hochzeit und erfolgreicher Para-Schwimm-WM in Singapur geht es für Andreas Ernhofer und ...
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
207.005 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
185.465 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1127 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
868 mal kommentiert
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
859 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf