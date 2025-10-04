„Das macht man nicht!“ Verstappen sauer auf Norris

Dicke Luft im F1-Zirkus! Red Bull und Weltmeister Max Verstappen sind sauer auf McLaren-Pilot Lando Norris. Grund: Dessen unsportliches Verhalten beim Qualifying zum Grand Prix von Singapur.
Der Vorwurf von Red Bull: Norris habe Verstappen in den letzten Kurven im Weg gestanden, so die Pole Position des Niederländers verhindert.
„Richtig blockiert“
„Die Aktion von Lando Norris ist unverständlich. Er hat Max da in den letzten zwei Kurven richtig blockiert“, ärgerte sich Motorsportberater Helmut Marko im Interview mit Sky und betonte: „Wir waren schon 1,5 Zehntel gegenüber unserer Vorrunde schneller. Laut unseren Berechnungen wäre es also ganz knapp geworden. Und für Norris ging es um nichts, also ist mir das unverständlich!“
Norris habe zwar keine Regel gebrochen, sich aber trotzdem nicht ganz fair verhalten, meinte Verstappen. „Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber es erschien mir unnötig, so langsam in die Boxengasse zu fahren. Diese Autos reagieren so empfindlich auf Turbulenzen und ‘dirty Air‘, dass man das im Qualifying wirklich vermeiden möchte. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass man so etwas einfach nicht macht!“
Marko: „Ich hoffe, dass er nicht in den Spiegel geschaut hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Absicht war!“
