„Das macht man nicht!“ Verstappen sauer auf Norris

Norris habe zwar keine Regel gebrochen, sich aber trotzdem nicht ganz fair verhalten, meinte Verstappen. „Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber es erschien mir unnötig, so langsam in die Boxengasse zu fahren. Diese Autos reagieren so empfindlich auf Turbulenzen und ‘dirty Air‘, dass man das im Qualifying wirklich vermeiden möchte. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass man so etwas einfach nicht macht!“