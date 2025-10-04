„Das Urteil macht mich traurig – und zornig“

LIVE: Real Madrid gegen Villarreal
Nach den Skandal-Freisprüchen ihrer Peiniger meldet sich das Opfer der zehn Burschen zu Wort. In der „Krone“ redet die Schülerin nun über ihr Unverständnis für das Urteil; über diffamierende Aussagen, die sie nicht widerlegen durfte. Und über ihren größten Wunsch: ihr Drama zu vergessen.
Vor wenigen Tagen, in einer Pizzeria, irgendwo am Rande von Wien. Das zierliche Mädchen, das jetzt das Lokal betritt, wirkt eher wie ein Kind als ein Teenager. Die 15-Jährige – die durchaus 13 geschätzt werden könnte – trägt Sneakers, eine weite Hose, ein schlichtes, einfarbiges T-Shirt, darüber eine überlange Jacke. Ihr Haar ist zu einem Zopf zurückgebunden; ihr blasses Gesicht, bis auf ein bisschen Labello auf den Lippen, ungeschminkt.
