„Das Urteil macht mich traurig – und zornig“

Vor wenigen Tagen, in einer Pizzeria, irgendwo am Rande von Wien. Das zierliche Mädchen, das jetzt das Lokal betritt, wirkt eher wie ein Kind als ein Teenager. Die 15-Jährige – die durchaus 13 geschätzt werden könnte – trägt Sneakers, eine weite Hose, ein schlichtes, einfarbiges T-Shirt, darüber eine überlange Jacke. Ihr Haar ist zu einem Zopf zurückgebunden; ihr blasses Gesicht, bis auf ein bisschen Labello auf den Lippen, ungeschminkt.