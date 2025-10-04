Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stimmen zum Spiel

Helm zu Pleite: „Sehr ärgerlich und enttäuschend“

Bundesliga
04.10.2025 20:36
Stephan Helm
Stephan Helm(Bild: GEPA)

Der Austria-Siegeszug ging mit einem Heim-0:1 gegen Blau-Weiß Linz zu Ende. Hier die Trainer-Stimmen zum Spiel:

0 Kommentare

Stephan Helm (Austria-Trainer): „Alles in allem ist es sehr ärgerlich und enttäuschend. Aus dem Spiel hätten wir mindestens einen Punkt mitnehmen müssen. Der Gegner hat die Räume sehr gut eng gemacht, aber ich denke, wir haben genügend Torsituationen herausgespielt. Das Spiel hat gewisse Phasen durchlaufen. In der ersten Halbzeit haben beide Mannschaften sehr wenig zugelassen. In der zweiten haben wir den Druck erhöht. Ein Fußballspiel kann durch einzelne Events entschieden werden, das ist heute passiert. Dass wir so einen Elfmeter hinnehmen müssen, ist bitter.“

Lesen Sie auch:
Die Austria dominiert und verliert!
Bundesliga
Linzer beenden Austrias Siegesserie mit Elfmeter
04.10.2025

Mitja Mörec (Blau-Weiß-Trainer): „Es war ein Auftritt mit sehr viel Leidenschaft, sehr viel Teamgeist. Die Austria hatte ehrlicherweise auch viele Chancen, da hat uns Viktor Baier im Spiel gehalten. Wir hatten in der ersten Halbzeit aber auch gute Möglichkeiten, wo wir leider nicht getroffen haben. Es war uns klar, dass wir geduldig sein müssen in Ballbesitz. Es war extrem wichtig, dass wir nicht unruhig werden und Bälle verlieren. Darauf hat die Austria gewartet.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Sport-Mix
Nach erfolgreicher WM warten nun die Flitterwochen
207.181 mal gelesen
Nach der Hochzeit und erfolgreicher Para-Schwimm-WM in Singapur geht es für Andreas Ernhofer und ...
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
207.005 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
185.465 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1127 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
868 mal kommentiert
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
859 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Mehr Bundesliga
Stimmen zum Spiel
Helm zu Pleite: „Sehr ärgerlich und enttäuschend“
Bundesliga
GAK kassiert Heimpleite gegen den WAC
Tirol wieder ohne Sieg
Rieder feiern gegen WSG ersten Heimsieg der Saison
Bundesliga
Linzer beenden Austrias Siegesserie mit Elfmeter
Krone Plus Logo
Mehrere Varianten
Stadion Graz: So lange könnte ein Umbau dauern

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf