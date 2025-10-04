Helm zu Pleite: „Sehr ärgerlich und enttäuschend“

Der Austria-Siegeszug ging mit einem Heim-0:1 gegen Blau-Weiß Linz zu Ende. Hier die Trainer-Stimmen zum Spiel:
Stephan Helm (Austria-Trainer): „Alles in allem ist es sehr ärgerlich und enttäuschend. Aus dem Spiel hätten wir mindestens einen Punkt mitnehmen müssen. Der Gegner hat die Räume sehr gut eng gemacht, aber ich denke, wir haben genügend Torsituationen herausgespielt. Das Spiel hat gewisse Phasen durchlaufen. In der ersten Halbzeit haben beide Mannschaften sehr wenig zugelassen. In der zweiten haben wir den Druck erhöht. Ein Fußballspiel kann durch einzelne Events entschieden werden, das ist heute passiert. Dass wir so einen Elfmeter hinnehmen müssen, ist bitter.“
Mitja Mörec (Blau-Weiß-Trainer): „Es war ein Auftritt mit sehr viel Leidenschaft, sehr viel Teamgeist. Die Austria hatte ehrlicherweise auch viele Chancen, da hat uns Viktor Baier im Spiel gehalten. Wir hatten in der ersten Halbzeit aber auch gute Möglichkeiten, wo wir leider nicht getroffen haben. Es war uns klar, dass wir geduldig sein müssen in Ballbesitz. Es war extrem wichtig, dass wir nicht unruhig werden und Bälle verlieren. Darauf hat die Austria gewartet.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.