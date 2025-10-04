Helm zu Pleite: „Sehr ärgerlich und enttäuschend“

Stephan Helm (Austria-Trainer): „Alles in allem ist es sehr ärgerlich und enttäuschend. Aus dem Spiel hätten wir mindestens einen Punkt mitnehmen müssen. Der Gegner hat die Räume sehr gut eng gemacht, aber ich denke, wir haben genügend Torsituationen herausgespielt. Das Spiel hat gewisse Phasen durchlaufen. In der ersten Halbzeit haben beide Mannschaften sehr wenig zugelassen. In der zweiten haben wir den Druck erhöht. Ein Fußballspiel kann durch einzelne Events entschieden werden, das ist heute passiert. Dass wir so einen Elfmeter hinnehmen müssen, ist bitter.“