Nach Sturz: Hörl holt Titel von der Großschanze

Sturz von Schuster

Schuster, der die Tageshöchstweite aufgestellt hatte, stürzte im zweiten Durchgang und gab deshalb den Titel aus der Hand. Eder freute sich über eine Motivationsspritze für den Winter. „Die Sprünge haben noch Potenzial nach oben, aber es gibt Selbstvertrauen“, sagte die Salzburgerin.