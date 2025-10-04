Vorteilswelt
Auch Lisa Eder siegt

Nach Sturz: Hörl holt Titel von der Großschanze

Ski Nordisch
04.10.2025 20:42
(Bild: AP/Darko Bandic)
(Bild: GEPA)

Die Skispringer Jan Hörl und Lisa Eder haben am Samstag den Staatsmeistertitel von der Großschanze gewonnen. Lokalmatador Hörl siegte beim Mattenspringen in Bischofshofen vor Routinier Manuel Fettner (-7,4 Punkte) und Jonas Schuster, der im Finale stürzte. 

Gesamtweltcupsieger Daniel Tschofenig wurde Vierter, Stefan Kraft Neunter. Bei den Frauen sprang Eder mit einem großen Vorsprung von 42,9 Punkten auf Chiara Kreuzer zum Sieg, Dritte wurde Hannah Wiegele.

Lisa Eder
Lisa Eder(Bild: GEPA)

Hörl holte sich mit verkürztem Anlauf seinen ersten Titel bei österreichischen Meisterschaften. „Die Form stimmt definitiv, ich fühle mich sehr gut“, sagte der Gesamtweltcup-Zweite zufrieden.

Clemens Aigner (l.) und Jonas Schuster
Clemens Aigner (l.) und Jonas Schuster(Bild: Ski Austria )

Sturz von Schuster
Schuster, der die Tageshöchstweite aufgestellt hatte, stürzte im zweiten Durchgang und gab deshalb den Titel aus der Hand. Eder freute sich über eine Motivationsspritze für den Winter. „Die Sprünge haben noch Potenzial nach oben, aber es gibt Selbstvertrauen“, sagte die Salzburgerin.

