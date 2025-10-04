Demonstranten wollten Präsidentenresidenz stürmen

Tatsächlich gelangten einige Personen auf den Innenhof des Palasts in der Atoneli-Straße. Im örtlichen Fernsehen war zu sehen, wie die Polizei die Demonstranten zurückdrängte, die einen massiven Metallzaun eingerissen hatten und auf das Gelände vor dem Gebäude eingedrungen waren. Die Polizei setzte Tränengas, Pfeffersprays und auch einen Wasserwerfer ein, um den Protest vor dem Gebäude aufzulösen. Mehrere Personen wurden festgenommen.