Proteste in Georgien

Demonstranten wollten Präsidentenresidenz stürmen

Ausland
04.10.2025 21:31
Die georgische Opposition hat zum Boykott der Kommunalwahlen und zur „friedlichen Revolution“ ...
Die georgische Opposition hat zum Boykott der Kommunalwahlen und zur „friedlichen Revolution“ aufgerufen.(Bild: AP/Zurab Tsertsvadze)

Georgien steckt seit der umstrittenen Parlamentswahl vor gut einem Jahr, bei der sich die Regierungspartei Georgischer Traum zur Siegerin erklären lassen hatte, in einer politischen Krise. Am Rande der Kommunalwahl kam es in der Hauptstadt Tiflis zu Protesten, die darin gipfelten, dass eine Gruppe von Demonstranten den Präsidentenpalast zu stürmen versuchte. 

0 Kommentare

Tatsächlich gelangten einige Personen auf den Innenhof des Palasts in der Atoneli-Straße. Im örtlichen Fernsehen war zu sehen, wie die Polizei die Demonstranten zurückdrängte, die einen massiven Metallzaun eingerissen hatten und auf das Gelände vor dem Gebäude eingedrungen waren. Die Polizei setzte Tränengas, Pfeffersprays und auch einen Wasserwerfer ein, um den Protest vor dem Gebäude aufzulösen. Mehrere Personen wurden festgenommen.

Wie georgische Medien berichteten, wurden bei den Zusammenstößen in der Nähe des Präsidentenpalasts 14 Polizisten verletzt. Ein Beamter befinde sich in kritischem Zustand, gab der stellvertretende georgische Innenminister Aleksandre Darachvelidse bei einer Pressekonferenz bekannt. Der georgische Premier Irakli Kobachidse erklärte, dass „der Staat sehr streng gegen jeden vorgehen wird, der die Hand gegen einen Polizisten erhebt“.

Lesen Sie auch:
Tausende protestieren in Georgien gegen die Kreml-nahe Regierung.
Künstler aktiv
Kreativer Protest: Georgien tanzt den Widerstand
30.12.2024
Aufstand in Georgien
EU erwägt Sanktionen gegen prorussische Regierung
01.12.2024

Aufruf zu „friedlicher Revolution“
Zuvor hatten Vertreter der Opposition am Rande der Kommunalwahlen zu einer „friedlichen Revolution“ aufgefordert. Hunderte Menschen marschierten in Richtung Atoneli-Straße und forderten Zugang zum Präsidentenpalast. Der inhaftierte Ex-Präsident Michail Saakaschwili rief seine Anhänger auf, so „die letzte Chance“ zur Rettung der georgischen Demokratie zu nutzen. Diesem Aufruf folgten offenbar Zehntausende Menschen.

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

