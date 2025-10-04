El Mencho: So tickt der mächtigste Drogenbaron

Keine Frage, der mysteriöse Mann mit dem Decknamen El Mencho – eine phonetische Abwandlung seines Vornamen Nemesio – ist aktuell der größte und gefürchtetste Drogenhändler des Planeten. Der 59-Jährige leitet das mexikanische Kartell „Jalisco Nueva Generación“ (CJNG) und beliefert große Teile der USA mit Kokain und Meth. Während sich das Sinaloa-Kartell seit der Verhaftung von Joaquín „El Chapo“ Guzmán Anfang 2016 in internen Machtkämpfen blutig reibt und immer mehr an Einfluss verliert, hat sich das CJNG unter Osegueras Kommando als absoluter Platzhirsch etabliert.