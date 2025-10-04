Brutal und mysteriös
El Mencho: So tickt der mächtigste Drogenbaron
15 Millionen Dollar Kopfgeld haben die Behörden auf ihn ausgesetzt. Auf der „Most Wanted“-Liste steht er ganz oben. Wie er heute aussieht, weiß niemand. Nur: Seine Gegner leben nicht lange. Nemesio Oseguera alias „El Mencho“ ist der mächtigste Drogenschmuggler der Welt. Wer ist der Mann, der Trumps Politik nützt, um sich als neuer Kokainbaron zu etablieren?
Keine Frage, der mysteriöse Mann mit dem Decknamen El Mencho – eine phonetische Abwandlung seines Vornamen Nemesio – ist aktuell der größte und gefürchtetste Drogenhändler des Planeten. Der 59-Jährige leitet das mexikanische Kartell „Jalisco Nueva Generación“ (CJNG) und beliefert große Teile der USA mit Kokain und Meth. Während sich das Sinaloa-Kartell seit der Verhaftung von Joaquín „El Chapo“ Guzmán Anfang 2016 in internen Machtkämpfen blutig reibt und immer mehr an Einfluss verliert, hat sich das CJNG unter Osegueras Kommando als absoluter Platzhirsch etabliert.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.