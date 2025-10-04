Vorteilswelt
Brutal und mysteriös

El Mencho: So tickt der mächtigste Drogenbaron

Ausland
04.10.2025 15:39
Aktuellere Fotos von El Mencho gibt es nicht. Die Fahndung nach dem mexikanischen Drogenschmuggler läuft. Bis jetzt aber ohne viel Erfolg.(Bild: DEA)

15 Millionen Dollar Kopfgeld haben die Behörden auf ihn ausgesetzt. Auf der „Most Wanted“-Liste steht er ganz oben. Wie er heute aussieht, weiß niemand. Nur: Seine Gegner leben nicht lange. Nemesio Oseguera alias „El Mencho“ ist der mächtigste Drogenschmuggler der Welt. Wer ist der Mann, der Trumps Politik nützt, um sich als neuer Kokainbaron zu etablieren?

Keine Frage, der mysteriöse Mann mit dem Decknamen El Mencho – eine phonetische Abwandlung seines Vornamen Nemesio – ist aktuell der größte und gefürchtetste Drogenhändler des Planeten. Der 59-Jährige leitet das mexikanische Kartell „Jalisco Nueva Generación“ (CJNG) und beliefert große Teile der USA mit Kokain und Meth. Während sich das Sinaloa-Kartell seit der Verhaftung von Joaquín „El Chapo“ Guzmán Anfang 2016 in internen Machtkämpfen blutig reibt und immer mehr an Einfluss verliert, hat sich das CJNG unter Osegueras Kommando als absoluter Platzhirsch etabliert.

