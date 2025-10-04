Lustenau verdrängt Young Violets von Platz drei

Austria Lustenau hat die Young Violets der Wiener Austria am Samstag 3:2 (3:0) bezwungen. Durch den Heimsieg übernahmen die Vorarlberger von den Gästen den dritten Tabellenrang der 2. Fußball-Liga.
Ein früher Doppelschlag von Seydou Diarra (6., 8. Minute) und ein weiteres Tor von Jack Lahne (23.) sorgten zunächst für klare Verhältnisse. Den Gästen gelang durch Konstantin Aleksa (64.) und Marcel Stöger (82.) zwar noch der Anschluss, zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr.
Austria Salzburg siegt
Austria Salzburg behauptete sich daheim gegen Hertha Wels mit 4:2 (2:2). Um 20 Uhr empfängt Sturm Graz II im Kellerduell Schwarz-Weiß Bregenz, Rapid II trifft daheim auf Kapfenberg. Tabellenführer St. Pölten tritt zum Abschluss der neunten Runde am Sonntag bei Austria Klagenfurt an.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.