Erstmals echte Chance für Ende des Gaza-Krieges

„Die Hamas operiert mitten in der Zivilbevölkerung“, sagte der Armeesprecher. Besonders im Stadtteil Tel al‑Hawa – dort, wo sich auch das jordanische Feldlazarett befindet – sei die Taktik der Hamas gezielt auf den Kampf in kleinen Gruppen ausgelegt. „Sie setzen Scharfschützen, improvisierte Sprengsätze (IEDs) und Panzerabwehrraketen ein“, erklärte der Militärsprecher. „In vielen Gebäuden wurden solche IEDs deponiert. Dabei ist die Hamas durchaus noch zu systematischem Vorgehen imstande, sie sucht gezielt unsere Schwachstelle“, fügte er hinzu. So sei vor zwei Wochen in derselben Gegend ein israelischer Panzerkommandant durch eine Panzerabwehrrakete getötet worden. Die Hamas hätte ihre toten Kommandeure ersetzt. Sie seien weniger professionell, aber ziemlich mutig, so der Militärvertreter. Die aktuelle Schlacht um Gaza-Stadt erinnert an die historische Schlacht von Stalingrad – ein zermürbender Häuserkampf in dicht besiedeltem Wohngebiet.