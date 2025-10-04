Luftbilder müssen klären, warum Lucy verunglückte

Die Trauer ist groß in der 1100-Einwohner-Gemeinde Steegen im Bezirk Grieskirchen. Die 15-jährige Lucy ist tot, umgekommen bei einem nächtlichen Unfall zwischen ihrem Moped und einem entgegenkommenden Auto eines 19-Jährigen. Erst Vermessungen von Luftbildern werden den Unfallhergang rekonstruieren.
„Wir sind eine kleine Gemeinde, da ist jeder von so einem tragischen Unfall betroffen“ – ist auch Bürgermeister Herbert Lehner aus Steegen vom Unfalltod einer jungen Gemeindebürgerin tief erschüttert. Am späten Freitagabend war die erst 15-jährige Lucy von daheim weggefahren – und nicht wieder nach Hause gekommen. Nur wenige Kilometer vom Elternhaus entfernt war sie auf ihrem Enduro-Moped in einer langgezogenen, aber übersichtlichen Kurve frontal mit dem entgegenkommenden Škoda Octavia eines 19-Jährigen aus Michaelnbach kollidiert.
